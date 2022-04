Afin d’éviter cette petite mésaventure kilométrique, le chef de corps Sébastien Dauchy et ses services nous donnent des précisions: "A la demande et en coordination avec la ville, le Service Public de Wallonie (SPW) a mandaté plusieurs entreprises pour effectuer des travaux d’entretien et de signalisation sur la route express RN58. Ainsi, le revêtement de certaines entrées et sorties de la RN58 sera entièrement rénové.

Cela se déroulera en deux phases afin d’éviter de trop grandes perturbations de la circulation. Cependant, comme les conditions climatiques ne permettent pas la pose de la couche d’asphalte (car il faisait trop froid), la première phase est prolongée. Les endroits où l’asphalte a été raclé sont donc rouverts à la circulation et la firme a été sommée d’installer une signalisation temporaire adéquate".

Ces brèves fermetures (parfois de l’ordre d’une journée) pourront se réitérer en différents lieux dans les jours à venir. Il n’est pas toujours facile de prévenir les automobilistes à temps. Donc prudence!

Signalisation pour éviter les conducteurs fantômes

D’autres travaux qui se dérouleront durant les prochaines semaines concernent la signalisation qui sera adaptée et améliorée. Pour éviter que des véhicules empruntent la RN58 à contresens, la police locale a demandé l’installation de panneaux type "main STOP" fluorescente à toutes les sorties de la RN58. " Il faut savoir que la police est régulièrement alertée de cette problématique, environ deux appels par mois! , précise Sébastien Dauchy. Récemment, un véhicule qui roulait en sens inverse sur la RN58 a été intercepté par une patrouille. Heureusement, la manœuvre n’a pas eu de conséquences. Cette signalisation renforcée devrait réduire les risques".