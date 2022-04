Face à ce constat, et par l’intermédiaire de son Plan de cohésion sociale, la Ville de Comines-Warneton a mis en place une plateforme de bénévolat. Le PCS a en effet comme objectifs de réduire la précarité et les inégalités, de construire une société solidaire pour favoriser le droit à l’emploi, à la santé, au logement, à l’alimentation, à la culture, à la mobilité, à la citoyenneté. C’est dans l’axe "citoyen" qu’intervient la plateforme de bénévolat.

" La Ville de Comines-Warneton est soucieuse du bien-être de ses citoyens et souhaite favoriser la solidarité, insiste la bourgmestre Alice Leeuwerck. Le but de la plateforme est de mettre en contact les personnes voulant offrir de leur temps au profit d’activités de type bénévoles dans des groupes locaux du style ASBL ou associations de fait. La plateforme permet de faire un cadastre des bénévoles pour encourager une implication citoyenne et bénévole. Pour les futurs candidats ayant du temps libre, il est en effet parfois difficile de savoir à quelle porte frapper. Par cette plateforme, le PCS relaie les demandes précises des associations tandis que chaque citoyen pourra choisir dans son domaine de prédilection."

Audrey Hof et l’équipe du PCS regroupent toutes les demandes d’aide qui parviennent à l’administration communale émanant d’organisations à vocation collective et non lucrative. Elle proposera sur l’application un listing d’offres avec la mission précise pour le bénévole accompagné d’une cartographie. Parmi les offres actuelles, on retrouve par exemple: des animateurs enfants aux 5 Chemins, des signaleurs à la Roue d’or, des permanents pour les expositions du centre culturel, etc. "Par ce listing, ce projet est novateur, ajoute Audrey Hof. La méthodologie de la plateforme est d’avoir un questionnaire d’inscription pour les bénévoles et un autre pour les associations. Ceci vient d’être mis en ligne sur le site de la Ville."

David Kyriakidis ajoute: "Le bénévolat implique la solidarité. Notre ville est connue pour avoir de très nombreuses associations très diverses, mais il y a un manque de bénévoles. Le projet centralise l’offre et la demande en proposant des questionnaires précis et détaillés. Sans les bénévoles, la vie et les fêtes de certains quartiers sont en péril…"