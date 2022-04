Jérôme Vannin, un artisan branché à Houthem

Son diplôme en poche, il a d’abord travaillé dans une entreprise assurant de gros chantiers d’installations électriques complètes pour des homes, des écoles, des hôpitaux. mais très peu de maisons de particuliers.

" En 2018, lors de la première grossesse de mon épouse et la naissance de notre première fille, j’ai voulu me lancer comme indépendant en appliquant certaines valeurs à mon quotidien , précise l’électricien d’Houthem. J ’a i continué dans ce que j’avais commencé à entreprendre comme la gestion de son temps, le travail dans la région, l’écoute de sa clientèle, le travail de qualité avec des investissements réguliers… Dans mon métier, il faut de la rigueur, de la sécurité et de la connaissance."

En région cominoise, mais aussi en Flandre et en France

"Ce n’est pas sa première participation au prix de l’entrepreneuriat, nous confie Vincent Delbecque, un des animateurs du SIDEC organisateur de cet événement. Ce qui a marqué les membres du jury, c’est son évolution dans son métier, très perceptible en quelques années. Celle-ci est liée notamment à l’installation dans son domicile".

" Avec mon entreprise VJ Elec, je travaille dans toute l’entité cominoise, mais aussi en Flandre et en France. Je vais là où on m’appelle, ajoute Jérôme. Je m’occupe de tout ce qui touche à l’électricité, depuis le gros œuvre jusqu’à des petits boulots, hormis le dépannage de l’électroménager. Je préfère les nouvelles constructions. Poser du câblage est passionnant. On a tout l’espace que l’on veut. La rénovation peut parfois être très casse-tête pour le passage des câbles sans trop abîmer les murs. L’extension de mon garage me permet de disposer d’un stock. Dans mon domaine, il faut en effet beaucoup de matériel. On ne peut pas toujours attendre après une commande. Avoir du matériel à domicile comme des tableaux, des différentiels, des disjoncteurs permet même de dépanner les dimanches ou jours fériés. Je travaille directement avec des particuliers et parfois des architectes. Cela dépend des chantiers; parfois, on dépend des autres corps de métier pour avancer . Par ailleurs, j e suis actuellement une formation en alarme dans la région de Charleroi pour être breveté".