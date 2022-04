Un Cominois reconnaît avoir vendu de la drogue, mais seul

Le point de départ de l’affaire provient d’une dispute conjugale. Lors de l’intervention au sein de l’appartement, l’équipe policière découvre de la cocaïne et du cannabis. Très vite, les éléments saisis ainsi qu’une analyse téléphonique permettent de déterminer l’organisation d’un trafic. Le couple, aujourd’hui séparé, s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Tournai en ce mois d’avril. En détention préventive depuis le 25 septembre 2021, Thibault (nom d’emprunt) est accusé d’avoir dealé entre octobre 2018 et septembre 2021 avec comme circonstances aggravantes sa participation en association et une vente à une mineure d’âge qui n’est autre que la sœur de son ex-compagne. Seule la vente est retenue dans le chef de Marie (nom d’emprunt), la femme. "Je n’étais que consommatrice" , a-t-elle mentionné. Pour le procureur du roi, elle doit bénéficier de la présomption d’innocence. Son avocate a demandé la suspension simple du prononcé.