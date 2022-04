Or, l’une des entrées du parc de sept hectares, avec l’accès au parking et l’aire de camping-cars, se fera via la rue de la Morte-Lys.

De très nombreuses plantations d’arbres et d’arbustes ont déjà été effectuées dans le parc qui devrait être utilisable très prochainement.

Menés par la Région wallonne, les travaux d’élargissement de la Lys font partie du projet européen reliant le bassin de la Seine à l’Europe du Nord en rendant la Lys navigable pour les bateaux jusqu’à 4400 t.