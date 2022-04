Deux fillettes décèdent dans un incendie à Comines-Warneton

Venant des casernes de Mouscron et de Comines deux autopompes, un camion-échelle et deux ambulances ont été dépêchés sur les lieux. Des secouristes, venant de France et de Flandre, sont également intervenus.

À l’arrivée des premiers pompiers, la maison était déjà embrasée. " Cette maison était occupée par sept personnes, deux adultes et cinq enfants d’âges divers. Deux filles, âgées de 10 et de 12 ans, ont été retrouvées à l’étage par les services de secours. Ces enfants étaient décédés", précisait vers 14h Céline Carette, substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

Selon la magistrate, les parents des victimes et leurs trois aînés ont pu sortir du brasier. " Les parents n’ont pas voulu être admis en milieu hospitalier et ont souhaité rester sur place, vu la situation. On ignore pour l’instant l’origine de cet incendie qui a pris naissance dans le corps de l’habitation, puis s’est propagé à l’étage et au grenier", ajoute Céline Carette.

Le labo de la PJF de Tournai Mons et un expert ont été désignés pour déterminer les causes de cet incendie. Les investigations des enquêteurs devraient permettre de déterminer s’il s’agit d’un incendie d’origine accidentelle ou autre.