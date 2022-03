Une première section a été définie entre la rue des Trois-Chênes et le Grand Chemin de Messines, mais bien d’autres sont envisagées.

" Le canal est un couloir écologique,précise l’échevin Philippe Mouton.Il offre de multiples raisons de se réjouir en se promenant, en observant la nature qui a repris ses droits dans cette voie d’eau devenue un site Natura 2000. Ce couloir nous relie au Palingbeek et aux bois et étangs autour d’Ypres.

Il est exceptionnel de constater qu’en plein centre de Comines, les enseignants possèdent un laboratoire à ciel ouvert de statut Natura 2000. Et nous pouvons renforcer le caractère naturel de ce site exceptionnel!"

Ce premier tronçon d’un kilomètre devrait être terminé pour l’automne. Samedi dernier, ils étaient cinq bénévoles à finir la mise en terre printanière de 600 plants de charmes, d’aubépines, de troènes et de viornes.

Jamais assez de plantations!

Régine Verhaeghe et Éric Dehaerne sont venus en couple: " Nous installons un coupe-vent naturel pour les piétons et les cyclistes qui empruntent le RAVeL qui longe le canal. Et en plus, il n’y a jamais assez de plantations!"

Xavier Verschaeve a profité d’un créneau de liberté dans son emploi du temps chargé: " Je cours souvent par ici et je pourrais voir pousser les arbustes, tout en étant protégé du vent! Passer du temps pour la nature, ce n’est jamais du temps perdu."

Pascal Vandevyver est l’un des piliers de "Je cours pour ma forme": " On passe souvent par ici et l’on en profitera. Je plante pour mes petits-enfants, qui verront certainement encore ces haies." Des propos corroborés par Pascal Becquart, toujours prêt à donner un coup de main quand il s’agit de protéger l’environnement.

D’autres plantations sont en cours ou prévues en vue de créer un réseau écologique dans l’entité: sur des talus de la RN58, dans la vallée du Kortekeer, etc.