La vie est rarement un long fleuve tranquille, et cela s’est une nouvelle fois confirmé à Chièvres. Au soir des élections, le PS constatait amèrement la perte de 3 sièges, une chute considérable due à certains départs (dont le "transfert" de Bruno Lefebvre à Ath) et à de nombreuses dissensions internes. Un PS décapité dont profitait Écolo pour récolter deux sièges supplémentaires, le troisième étant dévolu au MR. Les socialistes perdaient non seulement la majorité absolue, mais se voyaient aussi relégués dans l’opposition, le MR et Écolo décidant de convoler en justes noces, celles des vainqueurs.

Tout sourire le soir même du scrutin, les libéraux décrochaient l’écharpe maïorale et la présidence du CPAS tandis que les verts obtenaient deux échevinats. Promettant "une dynamique nouvelle pour Chièvres !", la coalition turquoise était néanmoins bien consciente des enjeux et des difficultés à venir. Tant au MR que chez Écolo, on se disait prêt à "mettre de l’eau dans son vin".

De bonnes intentions qui n’auront pas suffi ni tenu plus de trois ans. Début décembre 2021, une motion de défiance était déposée et Écolo s’alliait avec le PS ; "un hold-up démocratique" comme le qualifie le bourgmestre déchu, Claude Demarez (MR), obligé de céder l’écharpe à Olivier Hartiel (PS).

St. B.