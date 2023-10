Partie le 22 septembre dernier de Chièvres, elle y est revenue tout sourire ce récent dimanche après un périple de 1305 km. Pour fêter son retour, une quarantaine de supporters et amis attendaient la sportive à la rue de la Chapelle, devant la maison de ses grands-parents maternels. Un lieu symbolique pour Edwige.

"Mon grand-père Oscar, décédé en octobre 2022, était un fan de vélo. Ce tour de Belgique, c’est autant pour lui rendre hommage que pour relever un nouveau défi sportif en faveur d’une cause qui me tient à cœur depuis son lancement."

Accompagnée de Teddy, son ourson et compagnon de route, la "chouette vadrouille" (tel est son nom de baroudeuse), a également pu compter sur la logistique de Ghislain, son papa. "C’était indispensable pour rouler l’esprit serein. Cela nous a aussi permis de vivre de beaux moments de complicité." L’équipe s’est ainsi dépensée sans compter. Vente de badges et magnets ont accompagné les parrainages recueillis au gré du périple. L’ensemble permettra à Edwige de déposer à nouveau un chèque conséquent dans la cagnotte de l’opération. Après les 3750 et 3200 euros des éditions précédentes, Edwige escomptait cette année une somme de 3050€ pour atteindre la barre symbolique des 10 000 € en trois participations.

Souhait exaucé, puisqu’avant même les derniers tours de roues, la cagnotte affichait déjà 3275€ au compteur, un montant qui ne cesse d’augmenter et qui pourrait croître encore puisqu’il reste plus de deux mois et demi avant la clôture de l’édition 2023 et l’évenement du "cube" à Bertrix.

Ma pierre à l’édifice

"Le choix de Viva for Life ? J’y participe depuis le lancement en 2013. Avant mes défis sportifs, j’y participais à ma manière en achetant des goodies, en prenant part aux défis organisés sur Chièvres ou par des dons. C’est une évidence pour moi car je ne peux concevoir que, de nos jours, 25 enfants sur 100 doivent vivre sous le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sans avoir été pourrie gâtée, sinon d’amour, j’estime avoir eu de la chance et, si je peux apporter une petite pierre à l’édifice pour que ces enfants aient moins de difficultés dans la vie, c’est ma façon à moi de dire merci à la vie, à mes parents et à ma famille."

Autre raison: sa formation de psychomotricienne. "Durant mes stages, j’ai été confrontée à de nombreux enfants ayant des troubles de l’attachement, des enfants manquant d’une famille apportant la stabilité nécessaire à leur développement. Ces enfants souffrent de retards que ce soit au niveau de l’espace, du temps, de la latéralité, de l’image du corps ou du langage, et cela se marque par un manque de confiance et d’estime de soi."

L’opération Viva for Life s’avère donc essentielle à ses yeux. "Elle permet de financer des foyers d’accueil ainsi que les éducateurs et le personnel spécialisé essentiel à leur développement. Ces derniers représentent les repères et les personnes d’attachement qui permettront à ces enfants de grandir et de s’en sortir."

Face aux enjeux, sa détermination ne faiblit pas, la poussant d’ores et déjà à préparer d’autres défis. Si les idées foisonnent, Edwige prendra néanmoins le temps de réfléchir à celui de 2024, l’année de ses 30 ans, mais ne manquera pas d’en faire part via sa page facebook. Quant à la cagnotte 2023, celle-ci reste ouverte aux dons jusqu’en décembre.