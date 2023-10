"L’idée de départ vient d’Allan et Valentin", explique Killian. "Les deux frères envisageaient depuis quelque temps de créer et de faire vivre un nouveau géant à Chièvres. Portant avec eux les géants d’Ormeignies, je les ai rejoints dans ce projet ainsi que Guillaume, un ami, porteur du Seigneur du Bois du Renard à Ath."

Après diverses recherches sur l’histoire de la Ville, l’option de la cité des Aviateurs l’emporte finalement sur d’autres aspects et l’avion trônant sur le rond-point de la Chasse Royale focalise toute leur attention. Après divers contacts avec l’Office du Tourisme et le Musée international de la base aérienne de Chièvres, l’équipe se documente sur le pilote du Hunter.

"Daniel Leleu, le président du MIBAC, nous a alors communiqué les coordonnées de Christian Corbeel, le fils du commandant aviateur Robert Corbeel dont l’avion est devenu la vitrine de Chièvres."

Enthousiasme partagé

Séduit par le projet mais soucieux de préserver l’image de son père, Christian Corbeel, ne connaissant pas grand-chose au monde des géants, accepte de rencontrer les auteurs du projet. "Je ne suis pas le seul descendant et j’ai donc demandé l’avis de mes sœurs et de mon frère pour voir si je pouvais donner suite au projet. L’avis a été unanime", souligne Christian.

"La cérémonie de 2008 et l’hommage rendu lors de la pose du Hunter sur le rond-point avaient déjà été émouvants mais voir de jeunes Chiévrois vouloir à nouveau valoriser mon papa ne pouvait que me séduire. Après m’avoir expliqué le projet de long en large, on s’est mis d’accord sur ce qui serait fait de l’image de notre père et du nom Corbeel par la même occasion. Le projet m’a en tout cas laissé une impression de sérieux et séduit à la fois par l’enthousiasme affiché, le côté festif ainsi que tout le travail préparatoire déjà accompli."

"La phase de concrétisation du géant Bob Corbeel peut désormais commencer" se réjouit Killian. Un travail de longue haleine qui ne devrait pas aboutir avant fin 2024 voire début 2025.

Géant traditionnel

Plusieurs artisans interviendront dans la réalisation. "Nous allons notamment travailler avec Ludovic Tilly, un vannier de Lessines, qui a récemment confectionné le nouveau panier d’Ambiorix. Nous avons opté pour une structure en osier car le géant sera porté. Concernant la tête, le sculpteur désire rester anonyme pour l’instant, mais je peux vous dire qu’il a déjà contribué à la création des têtes de nombreux géants, tant à Ath qu’à Tournai. Il travaillera sur base de photos que Christian Corbeel nous a fournies car on veut une tête la plus ressemblante possible."

Quant à l’habillement, le géant du Commandant Bob Corbeel devrait être revêtu du costume d’apparat des pilotes. Pour la tête, calot ou képi, rien n’a encore été décidé.

D’une hauteur standard d’environ 4 mètres, le géant devrait afficher un poids avoisinant les 100 kg pour un coût total de 10 à 15 000€.

"Le financement provient d’un prêt privé, une avance récupérable peu à peu en fonction des actions qui seront organisées et dont nous ferons la publicité via notre page facebook."

Si la date du baptême n’est pas encore connue, une collaboration est d’ores et déjà envisagée avec le comité de Chièvres en Fête pour l’animation d’une ducasse. Quant à d’autres sorties, les idées foisonnement et les opportunités ne devraient pas manquer.