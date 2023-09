Trois trafiquants sous mandat d’arrêt après une longue enquête de la police boraine: des perquisitions à Chièvres

Une enquête a alors été lancée et, presque un an plus tard, les preuves réunies par les policiers borains ont permis l’obtention de quatre ordonnances de perquisitions.

Ces perquisitions ont été mises à exécution, ce mardi 12 septembre sur les communes de Boussu, Chièvres, Mons et Saint-Ghislain. Elles ont permis aux policiers de découvrir et de saisir plus de 8 000 euros, trois balances de précision, des sachets de conditionnement, plus de 300 grammes de cocaïne, une petite quantité de cannabis, des armes de poing et une centaine de munitions, ainsi que des montres de luxe.

Quatre suspects ont été interpellés et auditionnés dans les locaux de la zone boraine. Trois d’entre eux ont été présentés à un juge d’instruction qui les a placés sous mandat d’arrêt.

La police a, par ailleurs, précisé qu’une cinquantaine de policiers de la zone locale, trois maîtres-chiens "stups" de la police fédérale ainsi que les unités spéciales de la zone de Châtelet, ont participé aux perquisitions.