Un 21 juillet au rythme des batteuses à Huissignies

Qui dit moisson, dit repas traditionnel. À midi, ce dernier sera servi – moyennant réservation préalable – dans le grand hall. Composé d’une assiette de jambon braisé accompagnée de son buffet de crudités, il est proposé au prix de 12 € pour les enfants et 18 € pour les adultes.

L’après-midi, les divers lieux stratégiques du musée feront place à diverses démonstrations mettant à l’honneur les métiers d’antan. Au programme: la menuiserie, la vannerie, la forge ou encore la torréfaction. L’occasion de découvrir les nombreux les métiers, et leurs outils spécifiques, ainsi que les us et coutumes qui rythmaient la vie d’antan des villageois. Pour les plus gourmands, rendez-vous au fournil pour déguster et acheter les tartelettes, baguettes et pagnons cuits sur place par le boulanger. Pour les autres, des promenades en chariot emmèneront petits et grands à la découverte du village et de la campagne environnante avant une clôture en musique avec le concert des Amis de l’Accordéon à 16h. L’accès aux festivités est gratuit.

Infos: rue Augustin Melsens, Huissignies ; 0472 209 102 – musee.vierurale@skynet.be www.musee-huissignies.com