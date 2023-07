Voici revenu le temps du camp musical d’été de Chièvres

Outre le travail au sein du Grand Orchestre d’Harmonie, le camp musical propose de nombreuses autres activités et ateliers encadrés par quelque quatorze professeurs aux spécialités diverses, le tout sous la houlette de Laurent Deside, le directeur général du camp. Chant choral, cours de théâtre, éveil musical des tout-petits, initiation pour enfants et adultes, perfectionnement, cours individuels ou en groupes, orchestre de débutants et ateliers thématiques à la carte rythmeront cette année encore une semaine placée sous le signe de la convivialité, du partage et de l’envie de progresser.

En apothéose, la soirée de clôture du samedi 29 juillet et son traditionnel repas ainsi que le "grand concert" du dimanche 30 juillet. À cette occasion, les divers cours d’ensembles présenteront leur travail avant le concert final du "grand orchestre d’harmonie" composé d’une petite centaine de musiciens amateurs.

Vous êtes musiciens avertis, amateurs désirant progresser ou simple curieux intéressés par la musique, le camp musical 2023 vous tend les bras et concerne les plus petits - dès 3,5 ans – comme les plus grands. Les inscriptions se font uniquement de manière digitale via le site internet du camp.

Info-inscriptions: Laurent Deside 0476 203 847 ; www.campmusical.be