Incendie dans une ferme à Tongre-Notre-Dame: le stock de paille est parti en fumée et un taureau a péri

Le feu a été particulièrement virulent, avec une importante quantité de paille entreposée dans le bâtiment ouvert. "Le hangar de 300 m2 était rempli de paille, relève le commandant Michel Di Silvestro de la caserne de Chièvres. Après avoir maîtrisé l’incendie, il a fallu évacuer toute cette paille sur une prairie située en face de l’exploitation afin d’éviter que les fumées ne se dirigent vers le village."

Un important déploiement de services de secours a été nécessaire. Les zones de secours de Wallonie picarde et de Hainaut-Centre sont intervenues. "Dans un premier temps, nous avons pu compter sur l’aide de nos collègues de Rebaix (zone de secours de Wapi), signale l’officier de l’intervention. Au niveau de la zone de secours de Hainaut-Centre, les casernes de Chièvres, de Saint-Ghislain et de Mons ont été sollicitées. Deux autopompes, quatre citernes, une auto-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place."

Les équipes sont restées sur place jusqu’à 4h du matin. "Des contrôles réguliers ont été opérés par la suite, et en fin de matinée, une équipe est retournée sur les lieux pour éteindre les petits foyers qui reprennent et nettoyer la route."

Par contre, la rue des Anges restera fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre. "Il y a un risque d’effondrement du bâtiment sur la route. Il faut évacuer les tôles du bardage endommagé."

À la fois dans les rangs des pompiers, et des exploitants agricoles, personne n’a été blessé. "Par contre, un taureau a péri dans les flammes, précise le commandant. Quatre autres bêtes ont été brûlées à des degrés divers, et le vétérinaire devra se prononcer sur leur état de santé." Un petit engin agricole a également été sinistré.