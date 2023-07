Des voiries agricoles interdites aux voitures à Chièvres

Cette mesure est régulièrement appliquée en Flandre où le maillage en faveur de la mobilité douce est évidemment plus important.

"Chièvres est une entité où l’agriculture concerne environ 80% de son territoire et dispose d’un important maillage de voiries agricoles", souligne l’échevin Didier Lebailly (Écolo), en charge de la mobilité et de la ruralité. "Certaines, reliant idéalement les hameaux et villages entre eux, sont utilisées à raison par les automobilistes. D’autres chemins ne présentent pas cet intérêt, mais permettent les balades et servent d’alternative aux usagers faibles, les vélos par exemple, confrontés à des routes souvent dangereuses". Et de constater que ces tronçons sont par contre régulièrement utilisés par des automobilistes cherchant à éviter les contrôles de police, à faire "les fous du volant" ou à pratiquer diverses activités illégales, comme jeter leurs déchets. "Nous proposons donc de réserver ces tronçons aux seuls usagers agricoles, cavaliers, cyclistes et piétons."

Une signalétique adaptée sera mise en place, comportant ainsi des panneaux d’interdiction (C3), assortis éventuellement d’un "Excepté circulation locale", et d’indication (F99c). Le projet s’est fait en accord et en bonne intelligence avec les entités voisines de Belœil, Ath et Saint-Ghislain.

Liberticide ?

Pour l’opposition libérale, cette nouvelle réglementation relève d’une "atteinte à la liberté". "Comment le choix des voiries s’est-il opéré ?" s’interroge Zoé Delahaye (MR). "Le projet me semble quelque peu subjectif et manque de cohérence. Pour moi, c’est une atteinte à la liberté de circulation."

Quant à Jean-Jacques Laporte (MR), il estime que c’est une "aberration". "Il n’y a jamais eu d’accidents graves. Il vaut mieux utiliser l’argent à sécuriser l’une ou l’autre route plutôt que d’intervenir dans des chemins de champs."

Des positions partagées par Claude Demarez, chef de file MR. "Tout le monde est favorable au mode doux mais on ajoute encore une énième réglementation. On complexifie la situation par des choix à géométrie variable. De plus, c’est la liberté de chacun de prendre un chemin même si c’est pour ne pas rencontrer les forces de l’ordre. J’en appelle donc au bon sens, notamment du groupe PS, pour ne pas voter cette proposition qui, pour moi, est un diktat de l’échevinat de la mobilité verte. Il s’agit d’une atteinte à la liberté et je ne peux adhérer à cela."

"C’est un choix politique en faveur de la mobilité douce" rétorque le bourgmestre Olivier Hartiel (PS). "Ces voiries sont étroites et il convient d’éviter que trop de véhicules ne les empruntent. La sécurité est de mon ressort et je m’en préoccupe."

Le point est finalement adopté majorité contre opposition, Laurence Feron se ralliant pour sa part au vote de la majorité.