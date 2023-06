Inauguration de l’esplanade Jean-Pierre Dauby, à Chièvres

Après les hommages rendus en novembre dernier à André Feron et Michel Miroir, c’est Jean-Pierre Dauby, un autre ancien bourgmestre que les autorités communales de Chièvres ont décidé d’honorer en ce dimanche de Pentecôte. Une date choisie à dessein, Jean-Pierre Dauby ayant vu le jour le 28 mai, en 1949. Accompagné d’échevins, de conseillers et d’anciens mandataires communaux, le bourgmestre Olivier Hartiel a inauguré, en présence de la famille et de proches, une stèle commémorative érigée en sa mémoire sur la place du Trieu à Huissignies, une place qui s’appelle aussi désormais "Esplanade Jean-Pierre Dauby".