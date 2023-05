Beau succès pour le Cervia médiéval à Chièvres (photos)

D’année en année, les festivités médiévales chiévroises s’inscrivent comme un événement incontournable du calendrier des familles et des médiévistes passionnés. L’édition 2023 a une nouvelle fois attiré la grande foule dans le quartier Saint-Jean, à l’ombre d’une chapelle bâtie au septième siècle par les hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Si le site et la présence du soleil y ont contribué pour beaucoup, la réussite de l’événement revient avant tout à l’organisation et à la programmation proposées par l’Asbl Cervia Médiéval , l’Office du tourisme et le Centre culturel de L’Envol. Outre des concerts, spectacles et animations de qualité, le public a pu bénéficier de la disponibilité, de la passion et du sérieux des compagnies et artisans médiévistes invités pour se replonger en plein cœur du Moyen-Âge et en découvrir les us et coutumes.