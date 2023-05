La ducasse du Pèlerin revit

Pari réussi pour le comité de " Chièvres en Fête " et son président Jérôme Van Hoeck. Disparue il y a quelques années, la ducasse du Pèlerin a pu fêter son retour sur la Grand-Place grâce au dynamisme de quelques jeunes Chiévrois. Trois jours d’animations ont à nouveau fait vibrer le chapiteau du centre-ville, une organisation synonyme de réussite et ce, malgré les nombreuses manifestations organisées tant à Chièvres que dans les entités voisines en ce week-end de l’Ascension. Blind test, concerts et soirées ont fait le plein pour le plus grand bonheur d’un comité qui promet d’ores et déjà une ducasse 2024 plus belle encore.