Passion et émotions pour le 60e anniversaire

En ce week-end de l’Ascension, la Royale fanfare communale de Huissignies avait sorti ses habits de fête pour célébrer les 60 ans de son peloton de majorettes. Une belle et longue histoire lancée en 1963 par Augustin Davister, leur Canne Major resté fidèle au poste durant un demi-siècle. Pour l’occasion, les actuelles majorettes ont été rejointes par quelque 60 anciennes. Le peloton d’une centaine de dames et demoiselles, tout aussi impressionnant qu’éphémère, s’est coupé en quatre afin de proposer aux sympathisants et à tout le village deux prestations hautes en couleurs. Après un show exceptionnel lors du gala concert organisé vendredi au sein du hall sportif de la Marcotte, c’est un cortège anniversaire qui a animé la place du Trieu et les rues du village, le tout sous la direction alternée de Michaël Demarbaix et d’Augustin Davister. Un week-end inoubliable placé sous le signe des retrouvailles, de l’émotion et de la convivialité, avec pour toutes les participantes, la même fierté dans le regard, celle d’avoir contribué à la réussite d’un événement qu’aucune n’aurait voulu rater. Blind test, soirées, concerts et spectacles ont également fait le plein de sympathisants venus fêter une société musicale qui fait vibrer le cœur de Huissignies. Quant à l’avenir, l’éclat dans les yeux des petites filles venues admirer le cortège suffit à prédire un avenir serein pour un peloton de majorettes devenu indissociable de sa fanfare.