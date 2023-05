Une fête médiévale à l’ombre de la chapelle Saint-Jean à Chièvres

Le voyage débute rue de la Chapelle par un marché faisant la part belle au savoir-faire des artisans en matière notamment de céramique, coutellerie, tournage du bois, travail de la pierre ou du cuir. Installé sur la prairie jouxtant la chapelle, le campement rassemble de son côté diverses compagnies médiévistes proposant des démonstrations relatives aux us et coutumes de l’époque. Archerie, techniques de combat à l’épée, armures, forge, cuisine et jeux anciens n’auront plus de secret pour vous au terme du week-end. Des aspects didactiques glanés au gré des pérégrinations et entrecoupés par les bouffonneries de Bill Boquet, les animations musicales des Ménétriers ou encore les tours du Magicien Doug Spincer.

Concerts et saynètes

Rayon culture, place à la musique avec le duo "Melpomena" pour un concert "chant et harpe" samedi 20 mai à 15h en la chapelle avant une animation musicale de "Curmida" (18h) sur le site de la Maison de Cité. Signifiant "Bonne Cervoise", ce duo interprète des chansons de Wallonie picarde mêlant ingrédients celtiques et épices balkaniques, ska et rock. Dimanche 21 mai à 15h, les "Jenlisisters" s’invitent sur la scène de la chapelle pour un voyage riche des harmonies de la harpe et du violon.

Côté théâtre, l’Atelier Théâtral de la Marcotte, les Vaillants d’Attre et les Gugusses de Vaudignies présenteront trois saynètes médiévales écrites lors d’ateliers Ecriture de L’Envol animés par Yves Coumans.

Les représentations sont programmées à 14h et 16h dans la chapelle au sein de laquelle les réalisations des ateliers créatifs du Centre culturel, des Gargouilles notamment, trouveront bonne place. L’atelier "Tissage" y proposera également des démonstrations chaque jour entre 14h et 15h.

Et si la nostalgie des jeux anciens vous prend, rendez-vous pour une initiation au jeu ancestral du crossage, tout en profitant des bienfaits d’une taverne toujours bien fournie en breuvages divers. Entrée libre les deux jours entre 10h et 18h, accès via la rue de la Chapelle.

068 645 961 – 0485 612 699 ;

https ://cerviamedieval. wixsite. com/accueil