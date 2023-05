Au fil des mois, le conseiller Michel Jean et l’ancienne première échevine Laurence Feron semblent être devenus des "parias" aux yeux de la locale chiévroise.

La volonté affichée par les instances locales d’en éjecter les deux élus n’a rien fait pour calmer les tensions, provoquant au passage une réaction des plus hautes instances du parti libéral, ces dernières se refusant à mettre de côté deux éléments majeurs du MR chiévrois alors que les procédures internes au parti n’avaient nullement été respectées.

Si l’affaire de l’exclusion en est restée là, les relations entre les deux mandataires, leurs colistiers et le comité libéral local ne se sont pas pour autant réchauffées. Évoluant désormais en électrons libres, les deux conseillers votent ainsi les points du conseil communal en âme et conscience sans tenir compte de l’avis d’un groupe qui ne les convie plus depuis belle lurette à aucune de leurs réunions.

C’est dans ce cadre, à quelque 17 mois des prochaines élections communales, que Laurence Feron a convoqué la presse pour évoquer l’avenir de son engagement politique.

Par souci de transparence et afin de couper court aux rumeurs les plus folles, Laurence Feron a annoncé qu’elle irait au bout de son mandat, par respect pour les électeurs qui l’ont soutenue, mais qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections communales.