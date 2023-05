Subsides wallons pour l'église Saint-Martin de Chièvres

Dans un communiqué, la ministre précise: "L’église Saint-Martin, monument classé, fut construite entre le XIVe et le XVe siècle. Elle est une des constructions les plus représentatives du “gothique hainuyer”. La silhouette du clocher de l’église, quadrangulaire et très pointu, est remarquable dans le paysage chiévrois et visible à des kilomètres à la ronde. La structure de l’édifice se distingue également des constructions classiques en croix des autres églises. Les travaux porteront sur la restauration des toitures et des travaux de stabilisation. La présente subvention permettra de concrétiser un dossier à l’étude depuis près de vingt ans."

Et c’est vrai que la Ville, telle sœur Anne, attendait cette décision depuis des lustres. Loin d’être une sinécure, le projet a connu un cheminement des plus sinueux, ponctué ces dernières années par les impondérables de crises successives qui n’ont rien arrangé.

Quant à la concrétisation, on risque là aussi de jouer dans la durée. Il s’agit en effet de restaurer un édifice classé en intervenant de manière chirurgicale en ce qui concerne les charpentes notamment. Les éléments présents sont historiques, les parties endommagées doivent être autant que possible restaurées avant d’envisager un remplacement pur et simple. Quant aux travaux de stabilisation, l’état de la vieille dame exige également une expertise certaine et des techniques pointues.

Un nouveau cap vient donc d’être franchi mais la ligne d’arrivée ne pointe pas pour autant à l’horizon.