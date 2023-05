Les Amis Réunis de Vaudignies fêtent leur 150e anniversaire

En 1987, "Les Amis Réunis" accueillent un nouveau directeur musical en la personne de feu Jean-Claude Deside, un trompettiste soliste et pédagogue hors pair. Sous son impulsion, la société se dote d’une école de musique, ajoutant ainsi aux qualités artistiques de la fanfare une dimension de transmission et de formation devenue aujourd’hui une marque de fabrique. Depuis, de nombreux instrumentistes formés en interne rejoignent régulièrement les pupitres et permettent à la société d’envisager avec bonheur une aventure musicale commencée il y a 150 ans de cela. Un anniversaire que les musiciens souhaitent célébrer avec les Vaudigniens et amis.

Après le concert "Crescendo" organisé en mars dernier, les réjouissances se poursuivront ce week-end des 5, 6 et 7 mai en la salle polyvalente de Vaudignies, au 17 rue des Écoles.

Vendredi 18h30, place à l’inauguration de l’exposition retraçant l’histoire de la société, une exposition accessible durant tout le week-end. À 20h, cette partie académique sera directement suivie d’un "blind test" animé par les musiciens et chanteurs des "Blue Caps" (80€/équipe de 8/10 personnes, à réserver).

Samedi dès 15h30, le Petit orchestre de Vaudignies, les cuivres du Brass Band de Thudinies et la fanfare "Les Amis Réunis" se succéderont sur scène avant la soirée "Sortez Cover", le tout pour une entrée unique de 8€.

Dimanche 7 mai, le dîner festif, proposant un "mix barbecue" (steak ou entrecôte ; 16€-22€ à réserver), se prolongera en musique avec les concerts du groupe de percussion Xylo-Tempo et de la société royale des Fanfares de Jurbise.

Inscriptions: Blind test: 0476/540 066 – Repas: 0499/607 704