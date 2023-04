Un nouveau lotissement à l'entrée de la commune de Chièvres!

Le lotissement consiste en la construction de quinze maisons unifamiliales, groupées par bloc de deux ou trois logements, sur un terrain de 1,2 ha situé à l’angle des rues de Saint-Ghislain et Victor Gévas.

Toutes les habitations sont construites en retrait des voiries, onze le long de la N525, quatre à la rue Victor Gévas. Le projet se complète par la création de trottoirs et de cheminements piétons ainsi que l’aménagement d’une aire collective paysagée sur un quart de la superficie totale. Située à l’arrière des constructions, celle-ci prévoit notamment deux petites zones humides - des mini ZIT de 45 et 82 m³ - ainsi qu’un verger ou potager collectif ; le tout pourrait être rétrocédé par la suite à la Ville.

Construits sur des parcelles oscillant entre 3,7 à 9,9 ares de superficie, les logements sont d’une conception relativement identique et proposent, au rez-de-chaussée, espace séjour, cuisine, buanderie et garage tandis qu’à l’étage, les trois chambres s’accompagnent d’un espace dressing, d’une salle de bain et d’un coin douche. Quant aux aménagements extérieurs, une zone de parking fait face à la maison tandis qu’une terrasse et un jardin agrémentent l’arrière. Un passage latéral est également disponible pour onze logements.

Répondant aux exigences énergétiques en vigueur, les constructions sont de type traditionnel, s’intégrant au bâti existant avec des briques de parement, aux tons gris et rouge-brun, et une toiture en tuiles de couleur anthracite. Enfin, afin de répondre aux exigences de l’intercommunale Ipalle en matière d’évacuation des eaux pluviales, le fossé longeant actuellement la N525 restera en l’état et ne sera pas tubé, l’accès aux blocs d’habitations de la rue de Saint-Ghislain s’effectuant via des têtes de pont.

Le dossier et les plans sont accessibles, les jours ouvrables et le samedi matin sur rendez-vous, au service Urbanisme de la Ville de Chièvres, 2 rue du Grand Vivier. Les observations éventuelles doivent être adressées par courrier au collège communal avant le 3 mai 11h.

Infos: service Urbanisme – 068 656 829