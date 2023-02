"Crossage à l’tonne" : une reconnaissance en gage d’avenir

Si intrinsèquement rien ne change pour le folklore chiévrois, l’acte n’est toutefois pas anodin.

"Outre sa valorisation hors des frontières de la cité, sa reconnaissance permet avant tout de le protéger" précise Émilie. "Notamment en évitant que la lubie de l’une ou de l’autre personne ne vienne altérer, voire supprimer la pratique du crossage. C’est notre patrimoine, il a traversé les siècles et il convient de le pérenniser afin de continuer à le transmettre".

Pratique ancestrale

Le crossage trouve ses origines au Moyen Âge. "Jeu de balle et bâton", il se décline et se nomme différemment selon le lieu où il se pratique. On trouve ainsi le jeu de Colf en Flandres et Hollande, de Golf en Écosse, de Mail (maillet) dans le Sud de la France et notre jeu de Crosse pratiqué en Hainaut.

"En 1332, les archives des comptes de la Cour de Hainaut mentionnent notamment que le comte Guillaume Ier paie 6 sols 10 deniers pour des estues à chôler, des balles pour le jeu de soule. Ce jeu se pratiquait à l’aide d’une crosse et d’une balle en bois et voyait s’affronter des groupes de deux équipes. Il est à l’origine du crossage."

Le but était de frapper une cible (trou, arbre, porte ou tonneau). C’était une activité sportive, saisonnière et locale, se pratiquant sur les places publiques ou dans les rues, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte des cités. Diverses iconographies ou enluminures, notamment celles des "Riches heures du Duc de Berry", en attestent.

Jeu réglementé

Au fil du temps, la "chôle" - à l’origine des termes cholette et cholage - sera réglementée afin d’éviter les accidents et les communes imposent des restrictions. Au XVIIIe siècle, des documents démontrent ainsi que certaines villes "expulsent" les crosseurs du centre urbain, à Lille par exemple, ou encadrent considérablement leur activité, comme à Ath. Se déroulant dans le domaine public, il s’avère notamment nécessaire de fixer une date pour la pratique du crossage.

"À Chièvres, on a opté pour le Mercredi des Cendres, premier jour du carême. On évoque, mais aucun écrit n’en atteste, que la date fut choisie par les cercles anticléricaux en réaction aux diktats de l’Église, notamment celui de “manger maigre” ce jour-là."

Les festivités, bien arrosées, étaient toutefois "compensées" par le traditionnel repas du soir, composé de harengs. Si la date est probablement arrêtée au XIXe ou début XXe siècle, il faudra attendre 1998 pour une réglementation chiévroise plus pointue en raison d’un nombre grandissant de crosseurs.

Si les écrits évoquant le crossage ne sont pas légion, l’un d’eux figure toutefois en bonne place dans la littérature française, Émile Zola décrivant, dans un chapitre de "Germinal", une partie de jeu de crosse. "Quant au"crossage à l’tonne", on retrouve, à la même époque, une première trace écrite dans L’Echo de la Dendre, un journal local. L’entrefilet du 5 février 1852 précise les prix offerts par la Commune aux quatre premières équipes, l’inscription au concours étant fixée à 15 centimes par crosseur". Une forme de crossage aujourd’hui disparue.