Un directeur financier commun Ville/CPAS à Chièvres?

Lors du dernier conseil communal, le collège a donc demandé le vote d’un accord de principe pour pourvoir à ce recrutement avec effet à partir du 1er juillet 2023.

"Par rapport à des communes qui engagent un directeur financier local, je voudrais avant tout mettre en avant l’indépendance et l’autonomie des receveurs régionaux ; cela a été démontré", souligne d’emblée Claude Demarez (MR).

"Quant au casting à venir, il suppose un examen et un stage. J’y vois beaucoup d’inconvénients pour peu d’avantages. Je voudrais signaler d’une part, que des procédures similaires dans d’autres communes montrent le très faible engouement de candidats potentiels ; d’autre part, même si quelqu’un réussit l’examen et le stage, deux cas de figure peuvent se présenter : soit la personne est compétente et, dans ce cas, je pense qu’une commune de la taille de Chièvres aura bien du mal à le conserver en ses rangs ; soit il est moins bon et, une fois nommé, on en a pour trente ans."

Une vision stratégique

"En tant que commune de moins de 10 000 habitants c’est une opportunité d’avoir recours à un receveur régional", argue de son côté Zoé Delhaye (MR). "Une opportunité car si votre directeur financier tombe malade, son remplacement est automatique. Dans le cas d’un DF local malade, qui va le remplacer ? Il va continuer à vous coûter, il ne sera pas directement remplacé et l’intérim deviendra une charge financière supplémentaire. On pense faire des économies, mais ce n’est pas toujours le cas."

La conseillère libérale conclut: "Apparemment l’opportunité de disposer d’une directrice régionale indépendante et autonome ne vous convient plus alors que la personne qui exerce actuellement les fonctions donne entière satisfaction comme j’ai pu le constater lorsque j’étais en charge des finances. C’est pourquoi, pour toutes ces raisons, le MR votera “non”".

Des arguments que Valérie Voronine, l’échevine des Finances, balaie d’un revers de la main.

"Nous ne remettons en cause ni la personne, ni ses compétences. Il n’est nullement question de personne, mais bien de fonction, d’ailleurs la DF actuelle peut aussi postuler. Nous recherchons une présence quotidienne pour des synergies renforcées entre la Ville et le CPAS. Nous voulons développer une vision stratégique commune et créer un esprit “Ville de Chièvres” piloté par un binôme très fort des deux grades légaux. Je ne comprends donc pas votre parti pris pour défendre une personne."

L’accord pour entamer la procédure a finalement été adopté majorité (10) contre opposition (5).