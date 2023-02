Offre TEC réduite : la Commune de Chièvres appelle à la mobilisation

Le travail a abouti à diverses versions de redéploiement de ces lignes, des versions qui ont parfois fait craindre le pire. À chaque fois, les propositions ont été analysées par le Collège communal et la CCATM afin d’apporter les améliorations nécessaires et les faire correspondre aux réalités du terrain, à savoir celles d’un milieu rural.

Une dernière proposition est désormais sur la table et l’AOT souhaite demander l’avis des citoyens. Une campagne de consultation est prévue dans les semaines à venir, elle comprend une consultation en ligne (uniquement) ainsi qu’un atelier citoyen organisé à Ath à la mi-avril. Si la volonté de donner la parole aux citoyens est louable, la manière de l’organiser questionne. D’une part, la seule consultation internet écartera des débats bon nombre de citoyens, de l’autre, un atelier citoyen, susceptible de rassembler tous les usagers de la région, risque de devenir un grand bain dans lequel les demandes légitimes seront diluées au risque de ne pas être entendues.

Réagir en amont

Didier Lebailly, échevin en charge de la mobilité, estime qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard.

"Vu l’urgence et l’ampleur de l’impact de ce redéploiement sur la vie des travailleurs, des parents d’élèves et des citoyens en général, la Ville estime ne pas devoir attendre et souhaite anticiper la communication par rapport à ce qui est aujourd’hui sur la table et sur ce qui nous attend si nous ne réagissons pas. Si tout n’est pas à jeter, il faut pourtant regretter que le cœur des villages soit délaissé au profit des seuls grands axes. Dès aujourd’hui, nous entamons une campagne de consultation ciblant chaque village de l’entité."

S’il est possible de prendre connaissance et réagir dès aujourd’hui aux propositions de l’AOT via le site internet de la Ville, des toutes-boîtes sont également prévus, ils seront distribués dans les prochains jours. "Le flyer, décliné en plusieurs adaptations, un par village impacté, précise clairement ce qui attend les usagers s’ils ne réagissent pas. Il renvoie vers deux documents téléchargeables sur le site de la Ville: une analyse détaillée des propositions et un document Excel présentant les lignes, leurs horaires et les pistes d’amélioration que nous formulons."

Un travail d’analyse important qui a notamment été porté par Alain Coquette, un Ladeuzois spécialiste des TEC.

Les citoyens sont dès lors invités à réagir avant le 15 février de manière manuscrite ou digitale, la Ville se proposant de récolter l’ensemble des remarques et doléances citoyennes pour devenir une caisse de résonance susceptible d’améliorer ce qui peut l’être. Une opportunité à saisir avant qu’il ne soit réellement trop tard.

Didier Lebailly: 0489 919 303

www.chievres.be