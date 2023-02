Crossage 2023 : une édition spéciale à Chièvres

Le dossier, porté durant plusieurs mois par l’équipe de l’Office du tourisme chiévrois, a abouti en janvier dernier à faire entrer ce jeu traditionnel dans l’inventaire de la FWB, une première ! La signature de la ministre Bénédicte Linard reconnaît non seulement le folklore chiévrois mais avec lui, l’ensemble des crossages pratiqués en Wallonie picarde. Une reconnaissance qui permettra, outre sa valorisation, de le préserver afin qu’il puisse continuer à être transmis de génération en génération.

La Ville de Chièvres a décidé de célébrer l’événement en présence de la ministre Linard, le mercredi 22 février à 10h à l’hôtel de ville, lors de la réception officielle intronisant chaque année le "roi" ou la "reine" du crossage.

Le lauréat sera choisi au terme des soumonces organisées le samedi 11 février dès midi à l’étang de Hove à Horimetz. Une rencontre conviviale qui permet de se remettre en jambe et de tester son matériel en situation réelle, tout en espérant décrocher les attributs offerts au vainqueur. La participation à cette joute est fixée à 10€, comprenant une "cholette" et l’assurance obligatoire. L’inscription se fait sur place.

Prévente dès ce samedi

D’assurance, il en sera bien évidemment aussi question pour le mercredi des Cendres. On ne le répétera jamais assez : le crossage n’est pas sans risque ; il est donc essentiel et obligatoire d’assurer les éventuels dégâts ou blessures inhérents à la pratique de ce jeu. Comme chaque année, les crosseurs sont invités à compléter un document pour la compagnie d’assurance reprenant les coordonnées précises et complètes de chaque membre de l’équipe. Le formulaire est disponible sur le site internet de l’OTC ou en ses bureaux de la Maison de cité. Le prix du badge 2023 est fixé à 8€ en prévente pour 10€ le jour même. Le paiement, en liquide ou via application bancaire, fait office d’inscription, une inscription qui ne peut donc se prendre ni par mail, ni par téléphone.

Les préventes débutent ce samedi 4 février de 10h à 14h en la salle des Pas perdus de l’hôtel de ville, Grand-Place à Chièvres pour se poursuivre, dès lundi 6 février, tous les jours de la semaine, de 9h à 12h et de 13h à 16h30, dans les locaux de l’Office du tourisme. Pour rappel, le badge est personnalisé selon le jour de crossage choisi, à savoir le mercredi 22 février pour Chièvres et Vaudignies, le samedi 25 février pour Grosage.

Infos: Office du tourisme, 16 rue de Saint-Ghislain ; 068 645 961 ; contact@otchievres.be ; www.otchievres.be