Les budgets au menu du conseil communal de Chièvres mercredi 1er février

Mercredi 1er février à 19 h, les élus chiévrois sont invités à se réunir en l’Hôtel de Ville pour le premier conseil communal de l’année. Une première séance placée sous le signe de la mémoire et de l’hommage à Sara, Emmy et Marty, les victimes du féminicide et du double infanticide qui ont, fin 2022, endeuillé une famille et marqué à jamais Vaudignies et toute l’entité chiévroise. Évoquée quelques heures après le drame, l’installation d’une stèle commémorative à la rue de Quiévremont sera soumise au vote des conseillers.