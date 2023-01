Les voeux à Chièvres: « Renforcer la dynamique collaborative »

Marie-Line Vanwielendaele, la directrice générale, a évoqué une période particulièrement éprouvante, émaillée de crises et d’événements divers qui ont lourdement impacté la vie communale. Elle s’est avant tout attachée à l’aspect festif que revêt cette cérémonie, remerciant au passage l’ensemble du personnel. "Réjouissons-nous aujourd’hui de la collaboratio n efficace de tous les services, une collaboration qui nous a permis de tenir le cap. Vous êtes toutes et tous des maillons indispensables au bon fonctionnement de nos institutions." Après la mise à l’honneur de 34 d’entre eux, la directrice générale n’a pu masquer son émotion en annonçant son départ à la retraite en juin prochain après quelque quarante années au service de la commune.

Entraide

Le bourgmestre, Olivier Hartiel, a de son côté passé en revue les projets qui marqueront les deux années à venir tant en matière de patrimoine, d’environnement, de bien-être au travail, de cohésion sociale que de travaux en faveur des voiries et de l’enseignement. "Toutes ces réalisations s’inscrivent dans un budget équilibré et ambitieux qui sera voté le 1er février. Elles démontrent notre volonté de continuer à faire de Chièvres une entité où il fait bon vivre." Quant à l’emploi, il s’est voulu rassurant. "Malgré l’indexation galopante, l’emploi à la commune reste garanti et un nouveau cadre du personnel est en cours de réflexion."

Quant à 2023, il fait le vœu "de nourrir la fierté de former, jour après jour, une alliance unique d’hommes et de femmes engagés, audacieux, curieux et animés par des valeurs communes de service public. Un groupe avec un ancrage local fort, qui a à cœur de représenter l’ensemble de la population". Pour une efficacité accrue, il en appelle à plus d’entraide. "Il nous reste à fluidifier certains processus et à renforcer la dynamique collaborative en abandonnant des habitudes tenaces. Je veux voir le signe probant d’une communauté de travail, de femmes et d’hommes qui sont en mesure d’unir au quotidien leurs compétences, savoir-faire et talents au service de Chièvres."