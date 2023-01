Drame de Vaudignies : une marche respectueuse

"Nous avons fait gonfler 700 ballons et il y avait encore du monde en plus. On doit être à un millier de personnes, confirmait le bourgmestre de Chièvres, Olivier Hartiel. Nous souhaitions une marche silencieuse et surtout respectueuse de la famille suite à ce drame".

C’est au départ de la chapelle Loquet, au carrefour des rues de Ladeuze, Robert Flament et de Quièvremont, que la marche a débuté. La famille ouvrait bien entendu le cortège qui s’est dirigé vers le n° 115 de la rue de Quièvremont, là où s’est déroulée une partie du drame. Une rue qui paraît si paisible qu’il est difficile d’imaginer que le pire s’y est produit. Sara y habitait depuis quelques semaines à peine.

Devant la porte de la maison, la foule a observé une longue minute de silence

Devant la porte de la maison, les photos de Sara et de ses enfants. La foule a observé une longue minute de silence avant de se rendre une centaine de mètres plus loin, dans le prolongement de la rue, sur un chemin de remembrement vers les champs. C’est là que le véhicule dans lequel les enfants et leur père ont péri s’était embrasé. Un lâcher de ballons s’est déroulé à cet endroit.

Jeudi avaient eu lieu à Lombise les funérailles de Sara, d’Emmy et Marty en présence de centaines de personnes. Cette marche blanche a confirmé s’il le fallait la mobilisation autour de la famille.

Les ballons ont choisi leur route…

Parmi les personnes présentes, des Chièvrois et des Chièvroises, bien entendu, mais également des gens venus de plus loin, comme Inès, qui avait les larmes aux yeux au moment d’évoquer le souvenir de Sara.

“Je viens de Cuesmes. Je connaissais Sara depuis l’époque de l’école secondaire. C’était également une collègue de travail. Je suis venue pour rendre hommage aux victimes, présenter mes condoléances à la famille et apporter mon soutien.

Je suis aussi là pour dire que ce genre de situation ne devrait pas arriver et j’espère vraiment que des mesures seront mises en place par les hautes sphères pour que de tels faits ne puissent plus se produire ".

Le lâcher de ballons a eu lieu à la rue de Quièvremont.

Parmi la foule, l’incrédulité est toujours de mise. Cette dame était venue spécialement de Beaumont ! " Ce geste, c’est fou. Ce père de famille a basculé à un moment ".

Le haut de la rue de Quièvremont était battu par les vents. Au moment du lâcher de ballons, en plein milieu des champs, ils se sont tous envolés en direction du n°115, comme pour rendre eux aussi un vibrant hommage à Sara, Emmy et Marty. Un signe…

Une stèle sera érigée

Juste après la longue minute de silence, un homme a pris la parole devant la maison du drame. C’est l’oncle de Sara. S’exprimant dans un mélange d’italien et de français, cet homme, submergé par l’émotion, a remercié toutes les personnes présentes ainsi que la commune de Chièvres pour l’organisation de cette marche. Mais ce n’est pas tout.

En larmes, il a aussi sollicité l’aménagement d’un petit endroit pour pouvoir venir se recueillir. Le bourgmestre, Olivier Hartiel, s’est dirigé vers l’oncle de Sara et l’a pris dans ses bras. Un moment très fort et qui sera suivi d’effet, comme le bourgmestre nous l’a confirmé.

"Ce monsieur souhaite qu’on érige une stèle en haut de la rue de Quiévremont et c’est ce que nous allons faire".

À l’endroit où la voiture a pris feu, des peluches étaient posées au sol. Plusieurs marcheurs ont également déposé des fleurs en guise d’hommage.