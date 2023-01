Trois dossiers de travaux en souffrance qui devraient se concrétiser en 2023 à Chièvres

La concrétisation de travaux est tributaire de dossiers bien ficelés dont la constitution s’apparente rarement à un long fleuve tranquille. Pour certains, la gestation est plus longue et les raisons en sont multiples. Balises administratives strictes, moyens financiers et/ou humains en souffrance et explosion des devis en sont généralement la cause. Les dossiers des berges du Babechin à Huissignies, celui de l’étang d’Horimetz et la construction d’une nouvelle classe à l’école communale de Vaudignies ont été maintes fois évoqués en conseil communal sans pour autant avancer. 2023 pourrait être l’année de la concrétisation.