Marche blanche en hommage aux victimes ce dimanche 8 janvier 2023 à Vaudignies

"Il n'y a pas de prise de parole programmée, indique le bourgmestre de Chièvres, Olivier Hartiel. Il y aura une distribution de ballons blancs et on se dirigera ensuite vers l'habitation où a eu lieu une partie du drame. La famille ouvrira bien entendu la marche et une minute de silence sera respectée en face de la maison. Ensuite, nous nous rendrons à l'endroit où la voiture a été incendiée et nous procéderons à un lâcher de ballons".

Cette marche constituera un moment de recueillement nécessaire après cette tragédie qui a engendré tristesse et incompréhension.