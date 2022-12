Chaque village de Chièvres est doté de PAV

Contrairement à celui du centre-ville, pas de cuves enterrées vouées aux verres, celles-ci étant gérées par Fost + et jugées trop onéreuses que pour en généraliser l’implantation. Afin de centraliser au mieux les dépôts, les bulles à verre existantes dans l’entité seront néanmoins transférées sur ces sites.

Des PAV, pourquoi ?

Un seul objectif: renforcer le tri pour recycler davantage afin de faire baisser drastiquement le volume des déchets résiduels, tout en espérant faire de même avec une masse totale de déchets allant crescendo (+ 30% depuis 1994). Bonne nouvelle toutefois: sur la même période, le tri s’est renforcé, faisant passer la part des déchets résiduels de 69 à 27,5% de la masse totale des ordures ménagères. Pour Ipalle et les communes, il faut poursuivre sur cette voie. Les objectifs d’ici 2025 sont fixés, à savoir une masse totale ramenée à 500 kg/ménage dont 19% de déchets résiduels (95 kg).

Comment ? En renforçant le tri et plus particulièrement celui des déchets organiques, encore trop souvent présents dans les sacs. Si le compostage à domicile reste idéal et doit être privilégié, ces déchets valorisables pourront néanmoins être déposés dans les PAV, de manière illimitée et gratuite, l’ouverture du collecteur (25 l) se faisant via le badge Ipalle habituellement utilisé pour l’accès aux recyparcs.

Maintien des collectes

Le tri systématique de ces déchets, généralement lourds, devrait de facto faire baisser de manière conséquente le volume des déchets réservés au sac-poubelle. Moins de volume conduirait à terme à des collectes en porte-à-porte moins fréquentes (1 fois par quinzaine ?). "Mais il n’e st de toute façon pas question d’arrêter ces collectes en porte-à-porte", assure Vincent Van Leynseele, membre du comité de direction d’Ipalle.

Pour les citoyens souhaitant se débarrasser plus régulièrement de leurs déchets résiduels, il sera possible de les déposer dans le PAV prévu à cet effet moyennant un coût d’ouverture (1,50€) équivalent au prix actuel d’un sac-poubelle de la Ville. Dès 2023, outre les sacs inclus avec le paiement de la taxe des ordures ménagères, des ouvertures de PAV seront également téléchargées sur le badge Ipalle (5/an), badge qu’il sera possible de recharger.

Dans les années à venir, Claude Ghilmot, échevin des travaux, évoque la possibilité de multiplier ces PAV. "Cela demande toutefois des espaces publics en suffisance, et nous en avons très peu… Ils doivent être dépourvus d’impétrants, ne pas se situer sous une ligne électrique, répondre aux exigences de la sécurité routière et se situer près des lieux de transit. Une série de conditions qui compliquent les choix."

Quoi qu’il en soit, avec sept PAV, Chièvres répond désormais aux critères définis, à savoir un PAV par mille habitants.