"Les crises qui se succèdent, l’envolée des prix des matériaux et de l’énergie, l’enchaînement des indexations salariales et une inflation qui s’emballe depuis un an ont fait basculer notre monde dans l’incertitude", déclare Valérie Voronine (PS), échevine des Finances. "Établir un budget dans ce contexte, à Chièvres comme ailleurs, n’est pas une chose aisée. En faisant un simple copier-coller des activités communales 2022 dans le budget 2023, nous aurions dû éponger un déficit plus qu’impressionnan t. Le collège s’est relevé les manches et a mis sur la table toutes les pistes de réflexion, sans tabou mais en gardant comme fil rouge la volonté de protéger à tout prix les ménages chiévrois et de ne pas encore alourdir leur situation financière avec des taxes de crise."

Un travail ardu en passe de concrétisation dont la présentation et le vote sont annoncés pour le 1er février. "Le budget est prêt à 90%. Il ne nous manque que deux paramètres pour le finaliser, d’une part le montant des charges d’intérêt, de l’autre celui de la dotation au CPAS."

Concernant cette dernière, Sophie Dessoignies (PS), présidente de l’Action sociale, souligne: "Le budget du CPAS sera présenté au vote le lundi 30 janvier au conseil de l’action sociale. L’élaboration de ce budget a pris du retard suite à la longue absence pour raison de santé de notre directrice générale. Le travail se poursuit, il est en bonne voie et nous espérons pouvoir toujours compter sur la même dotation qu’en 2022, soit 1 060 000 €, sans devoir l’augmenter".

Nullement comparable

Du côté de l’opposition libérale, Zoé Delhaye s’interroge, s’appuyant notamment sur un article de L’Avenir relatant le conseil communal de Brugelette paru le matin même. "On y parle d’une augmentation de la recette de l’IPP pour Chièvres. Lors d’une réunion avec le collège brugelettois, vous auriez évoqué un supplément d’IPP de 70 000 € mais au final les élus brugelettois évoquent une enveloppe de 700 000€. Une différence de 630 000€ non négligeable qui aurait pu vous permettre probablement de boucler le budget en temps et en heure comme c’est le cas dans d’autres communes voisines."

La conseillère libérale demande également des éclaircissements quant à la sollicitation d’une étude de conseils introduite auprès du CRAC tout en s’interrogeant sur un rétro-planning budgétaire trop tardif à son goût.

Des commentaires qui ont passablement irrité Valérie Voronine. Concernant les déclarations brugelettoises, l’échevine déclare qu’au moment de la rencontre avec la commune voisine, le déficit était estimé à un million d’euros et que, quel que soit le montant évoqué, il n’était de toute façon pas suffisant pour obtenir l’équilibre.

"Devant le déficit abyssal constaté, déficit dû non pas à des choix politiques mais bien à la conjoncture actuelle, nous avions de fait pensé solliciter le CRAC pour un avis sur les différentes pistes envisagées, rien de plus. L’organisme étant débordé, nous avons finalement décidé de prendre nos responsabilités. Quant au rétro-planning, reconnaissez en toute honnêteté que la situation a bien changé. Vous avez été capitaine d’un bateau sur un lac calme, Madame. Moi, je suis échevine des Finances en pleine tempête, confrontée à des situations ne permettant pas d’établir un budget des mois à l’avance. Je vous remercierai donc de ne pas tenir ce genre de comparaisons tout à fait poujadistes."