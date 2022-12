"Ces repas sont organisés mensuellement depuis près de deux ans par une équipe de bénévoles motivés", souligne Amélie Michez, la coordinatrice du PCS. "Notre objectif, c’est a ccueillir des personnes seules et/ou précarisées afin de lutter contre la solitude et de prôner le partage et l’échange, le tout autour d’un repas chaud pour la modique somme de 2€."

Une organisation d’autant mieux accueillie lorsqu’elle coïncide avec la période des fêtes de fin d’année. "Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir déguster un bon repas, d’être entouré par ses proches, ses amis ou sa famille. C’est grâce à un généreux mécène que notre équipe a pu concocter un superbe menu de Noël. Nous l’en remercions vivement ainsi que tous les bénévoles pour l’aide apportée à chaque repas."

Avant le passage de père Noël et de ses douceurs, la soixantaine de participants a pu bénéficier des talents culinaires de Real Duquesne et de son équipe. Après l’apéro et les zakouskis, le menu s’est décliné en velouté de chou-fleur, risotto de saumon fumé aromatisé à la truffe, dos de lieu noir sauce crustacés accompagné d’une purée de navet avant la traditionnelle bûche de Noël.

Pour 2023, Amélie, Real et tous les bénévoles promettent d’ores et déjà d’autres rencontres conviviales et gourmandes pour lesquelles ils lancent un appel: "Si vous connaissez dans votre entourage une personne seule et/ou en difficulté financière, si vous êtes vous-même dans le cas, n’hésitez pas à prendre contact avec le PCS".

Infos: Amélie Michez – 068 656 815 – pcs@chievres.be