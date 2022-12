Pas encore de budget à l’ordre du jour du conseil communal de Chièvres

Si le report de 2021 s’expliquait par un changement de majorité et la refonte d’une proposition de budget ayant provoqué la fracture entre MR et Écolo, celui de cet exercice le doit aux difficultés financières auxquelles la Ville est confrontée et aux inévitables choix à poser pour maintenir l’équilibre. L’échevine des Finances, Valérie Voronine, devrait vraisemblablement aborder le sujet à l’occasion de ce vote.

Parmi les trente-cinq autres points inscrits à l’ordre du jour, deux tiers concernent l’octroi de subventions en numéraire aux différentes associations sportives, culturelles et caritatives de l’entité. Outre l’approbation du procès-verbal de la séance précédente et les communications du bourgmestre, il sera également question de travaux extraordinaires sur le Rieu du Babechin et ceux visant à la réfection et à la sécurisation des berges de l’étang de Hoves. Les conseillers seront enfin invités à approuver des modifications du règlement communal relatives à la préservation de la biodiversité, à renouveler l’adhésion à la charte Viasano ( Manger mieux… bouger plus !) et à se positionner quant à l’appel à candidature Pollec 2022 sur le volet Ressources humaines.