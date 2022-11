Deux anciens bourgmestres mis à l’honneur à Chièvres

"Par ce geste, la Ville de Chièvres désire ainsi rendre hommage à deux hommes qui ont marqué Chièvres et consacré une partie de leur vie à améliorer le quotidien des Chiévroises et Chiévrois, à réfléchir à des projets et à les développer pour un avenir meilleur", a souligné le bourgmestre.

Rappelant leur parcours respectif, au sein du parti libéral pour André, du parti socialiste pour Michel, il a notamment évoqué un acte politique les liant tous deux.

"Suite au scrutin de 2000, PS et MR ayant décidé de s’allier et de se partager le maïorat, André Feron cédait à mi-mandat l’écharpe maïorale à Michel Miroir ; u ne première dans la cité des Aviateurs." À l’image de ces deux hommes politiques engagés, passionnés, très attachés à leur ville, leurs racines et convictions, mais pour lesquels le respect de la parole donnée s’érigeait en valeur intangible.

Dans les mois à venir, deux autres bourgmestres décédés seront également mis à l’honneur. Une stèle sera inaugurée sur la place du Trieu à Huissignies en hommage à Jean-Pierre Dauby tandis que le centre sportif de la Marcotte sera rebaptisé Centre sportif Jeanne André.