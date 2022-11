« Chièvres en Hiver », ce week-end!

Quant à l’animation des allées du marché, l’Office du tourisme a fait appel à divers groupes musicaux et artistes en faisant, cette année encore, la part belle aux ressources locales avec les concerts proposés par la chorale Rhapsode et les quatre fanfares de l’entité.

Nouveautés

Rayon nouveautés, l’artiste Little Legs, un One-man-blues-band dans la pure tradition du genre, inaugurera les festivités. Au répertoire de cet homme-orchestre: des compositions aux riffs accrocheurs ainsi que des traditionnels du blues et de la musique old-time, le tout accompagné de guitares, diddley bows, banjos et autres percussions, des instruments 100% fabriqués par l’artiste lui-même à partir de matériaux recyclés. Un personnage à découvrir absolument au même titre que Les Percutés, le groupe athois de percussions, et les Blue Caps, un cover band originaire de Tubize composé de huit musiciens et deux chanteuses. Le groupe, créé il y a 25 ans, interprétera divers grands succès d’hier et d’aujourd’hui passant du rock au blues et du disco à la soul. Un échassier sculpteur de ballons et des cracheurs de feu compléteront l’affiche.

Pour les plus jeunes, les animatrices de l’Envol proposeront des ateliers créatifs pour les enfants de six ans et plus sur la thématique "déco de Noël zéro déchet". Boules de Noël et bougeoirs personnalisés, confectionnés à partir d’objets de récupération, pourront ainsi décorer la maison. Pour les tout-petits enfin (1-6 ans), une nouveauté également avec le Petit manège d’Arnaud, un manège 100% écologique fonctionnant à l’huile de bras, inspiré des "Merry-go-round" d’antan et réalisé à partir d’objets détournés. Animé par un comédien de haut vol, il fera sans conteste le bonheur des plus petits tout comme celui des mollets de leurs parents.

Un week-end familial à ne pas manquer et dont le programme complet est disponible en ligne ou à l’Office du tourisme au n°30 Grand-Place.

068 645 961 – contact@otchievres.be