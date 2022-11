Subvention rabotée pour le centre culturel de Chièvres

"Nous avions signé une convention en mars dernier accordant une aide directe annuelle de 54 000€ au Centre culturel L’Envol", rappelle Sophie Dessoignies (PS), l’échevine de la Culture. "Les finances étant ce qu’elles sont, nous avons rassemblé tous les partenaires autour de la table, le Centre culturel, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le collège communal de Brugelette, et proposé de diminuer le montant de la commune de Chièvres à hauteur de 30 000€. Un accord est intervenu en ce sens, les responsables de L’Envol ayant assuré qu’il pourrait continuer à proposer ses activités malgré cette diminution. Les aides indirectes resteraient identiques, la Commune de Brugelette garderait les mêmes aides directes et indirectes ; pareil pour la Province ; et la Fédération WB diminuerait également son aide financière."

Quant à l’échevin Didier Lebailly (Écolo), il rappelle le rôle essentiel de la culture dans son ouverture au monde. "Évidemment, on ne peut pas se réjouir de la situation… Priver la culture de moyens, ce n’est pas réjouissant. Par contre, l’accord qui permet à L’Envol de continuer à développer ses activités dans les deux entités est une bonne nouvelle. L’inverse aurait été une catastrophe car le centre culturel a un rôle important, d’une part pour aider au foisonnement des activités culturelles existantes, notamment avec son projet Agor’Assoc ; d’autre part pour découvrir d’autres formes de culture et d’art. Dans le monde déstabilisé que l’on connaît, il est justement important de s’ouvrir à l’autre et ne pas se renfermer sur soi-même." Et de souligner enfin: "Il faut savoir qu’il n’y a pas que dans la culture que l’on va devoir aller chercher de l’argent pour équilibrer notre budget ; on ne se focalise donc pas sur L’Envol ; bien au contraire, on essaie de le sauver autant que possible."

Sentiment mitigé

"Ce point souffle le chaud et le froid", réagit Claude Demarez (MR). "Il faut bien évidemment se réjouir du maintien de L’Envol car des échanges antérieurs nous avaient fait craindre le pire. C’est bien car cela pérennise l’outil, mais d’un autre côté, 24 000€ de subsides en moins, cela souffle le froid. Je sais que l’on va me répondre “budget oblige”, mais j’entends aussi que la culture est importante et que c’est cela qui nous rassemble ; mon sentiment c’est que l’on joue donc petits bras. Nous voterons ce point mais il sera donc important de maintenir les 49 000€ d’aides indirectes." Et de conclure en interpellant la majorité. "Ces 24 000€ économisés permettront-ils de dégager une compensation pour l’ASBL Cervia Médiéval ?"

"Je ne répondrai pas à votre question car le budget est aujourd’hui toujours en élaboration et, évidemment si nous pouvons maintenir cette subvention, nous le ferons", a réagi Olivier Hartiel. "Quant au financement de L’Envol, je voudrais insister sur le fait que cela a été négocié avec l’ensemble des partenaires, et les responsables de L’Envol nous ont assurés qu’ils feraient avec ce qu’on leur donne étant donné, qui plus est, qu’ils viennent de recevoir un Maribel, ce qui compense la perte du subside initialement octroyé."

D’autres mesures pourraient donc suivre prochainement. Les choix actuellement posés semblent confirmer ce que nous supposions précédemment : les variables d’ajustement ne sont effectivement pas légion.