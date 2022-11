De l’humour à l’Atelier théâtral de Huissignies

Pour la mise en scène, l’ATM a fait appel à Marie-Christel Demarez, une sociétaire de la troupe amateur des "GuGusses" de Vaudignies.

"C’est suite à une rencontre avec Kevin Blontrock auquel j’avais confié ma joie d’avoir mis en scène une saynète lors des Médiévales de Chièvres et mon enthousiasme à pouvoir renouveler l’expérience que l’ATM a décidé de me faire confiance. La magie a très vite opéré et une belle alchimie s’est développée entre les comédiens et moi. C’est ce que j’adore par-dessus tout: vivre et partager de belles aventures avec d’autres", confie Marie-Christel. Ses mentors ? "Yves Dath et Sabine Lessens que j’ai côtoyés au sein de la Troupe du Huit à Ath, mais aussi Véronique Miroir avec qui j’ai travaillé pour des spectacles des Vaillantines. Ce sont des personnes qui m’inspirent aujourd’hui".

L’histoire se déroule à Nice, sur la Côte d’Azur, dans la villa de M. Safrané. "Il y a invité les quatre nièces de son ami décédé, ce dernier l’ayant chargé, avant de mourir, de leur lire son testament. Les quatre femmes, dotées d’une forte personnalité, ne se connaissent pas. Romancière, femme d’affaires, danseuse ou apprentie géologue, chacune attend avec impatience de toucher le magot pour réaliser un projet qui leur tient à cœur. Mais la lecture du testament glace leur enthousiasme: une close inattendue fait tomber le masque de ces dames, les obligeant ainsi à dévoiler la vipère qui sommeille en chacune d’elles."

Interprétées par Angélique Bouchez, Caroline Canon, Maïté Dignef et Delphine Vincent, les quatre vipères sont accompagnées de Kévin Blontrock et Vianney Forgeois, autant de personnages hauts en couleurs prêts à vous faire vivre un agréable divertissement.

Infos & réservations: Centre culturel La Marcotte, rue de l’Église à Huissignies, vendredi 18, samedi 19 novembre 20h et dimanche 20 novembre 16h. Entrée: 4€-8€. 0497/118 552