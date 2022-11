"J’ai vu la pièce il y a quelques années à Paris avec Arthur Jugnot dans le rôle principal", raconte Emmanuel. "J’avais été émerveillé par le spectacle et, avec le temps, l’idée de la monter à Ladeuze a pu se concrétiser même si l’arrivée du Covid a contrarié nos plans." Une pièce qui lui permet aussi pour sa première mise en scène d’allier passion du théâtre à celles de la technique et de l’électronique. "La pièce s’y prête parfaitement car elle comporte plein de petits gadgets et d’effets spéciaux. Cela nous a notamment donné l’occasion de transformer notre scène tournante, en panne et manuelle, en scène motorisée. Cette machinerie permet de passer plus rapidement d’un décor à l’autre."

De quoi également participer au rythme d’une pièce qui n’en manque pas. "C’est une p ièce divertissante et prenante à la fois, proposant beaucoup d’actions et de rebondissements, de nombreux décors, des effets de projection et la mise à contribution du public à divers moments de la pièce. Ce dernier, plongé dans un univers qui donne le tournis, se retrouve pris dans l’engrenage de l’histoire que vit le personnage principal."

Mélange des genres

L’histoire débute dans une maison isolée au milieu des bois où "Malo et Alice vivent une aventure amoureuse passionnelle. Mais Malo est marié et quand son épouse lui annonce un événement inattendu, tout le plonge dans un engrenage infernal. Malo panique, tente de dissimuler ses actes mais très vite les fantômes du passé ressurgissent et le ramènent face à la réalité". Une réalité qui bascule peu à peu dans le surnaturel, faisant de cette pièce une pièce inclassable.

"Un véritable mélange des genres. La Dame Blanche relève à la fois du fantastique, de par les effets spéciaux et son côté surnaturel, mais aussi de la comédie, avec des passages où l’on rit franchement et d’autres d’autodérision, tout en étant également proche du thriller policier."

Pour conter cette belle histoire, Emmanuel Casert emmène sur scène Antoine Vandenneucker (Malo), Audrey Vannerom (Alice), Johanna Deghouys, Aurélie Delière, Kévin Ecobecq, Michaël Evrard, Pascale Foucart, Arthur et Frédéric Jonckers, Angèle Legrand, Noëline Mouillard, Charlotte Vandekerkhove et Aurore Vannoosterwyck.

Une fameuse distribution et douze comédiens prêts à vous surprendre, vous divertir et jouer à vous faire peur. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte pour une entrée fixée à 9€. A réserver par téléphone.

Réservation: 0477/916 675. Adresse du jour: Centre culturel et sportif de Ladeuze, 23, rue de la Liberté. six représentations sont programmées: vendredis 4 et 11, samedi 5 et 12 novembre 20h ; dimanche 6 et dimanche 13 novembre 16h.