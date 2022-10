Mais avant cela, les conseillers ont été invités à approuver le procès-verbal de la dernière séance ; séance à laquelle le bourgmestre Olivier Hartiel était absent pour des raisons familiales. Avant le vote, ce dernier a tenu à réagir à une question d’actualité posée par Frédéric Jonckers relative au centre culturel L’Envol. "Il faut arrêter de dire tout et n’importe quoi lors des conseils communaux quand je suis absent et de poser des questions inutiles alors que certains d’entre vous étaient présents lors des conseils d’administration", a indiqué le bourgmestre. "Nous avons tous été d’accord sur le financement de l’Envol avec une subvention de 54 000 € par an, ainsi que 35 000 € en aides indirectes. Essayons de faire en sorte que ce centre puisse exister et perdurer car c’est notre volonté, quoique certains en disent." Olivier Hartiel a également réagi à un article publié dans notre édition du 24 octobre dernier, dans lequel nous indiquions que le secteur de la culture et du tourisme pourraient faire les frais de la "mauvaise" santé financière de la commune. "La situation financière est difficile, mais lorsque j’entends que la presse écrite se mêle d’un certain nombre de choses alors qu’il n’y a pas lieu de mettre le feu aux poudres. Arrêtons de dire des choses qui sont fausses. La culture, nous l’apprécions à Chièvres et nous la défendrons jusqu’au bout, tant que l’on pourra financièrement."

Le chef de file de l’opposition MR, Claudy Demarez, a réagi à ces propos, qui s’attaquent selon lui à "la liberté de la presse et à la démocratie communale". "La presse est libre de dire ce qu’elle veut: respectez la presse", a-t-il répliqué. "Ensuite, vous attaquez l’exercice de la démocratie communale: c’est la liberté d’un conseiller communal de poser des questions. Et l’agresser parce qu’il a abordé un sujet, ça ne va pas. Sur le fond, notre position est claire: il n’y a pas de doute, le centre culturel l’Envol a toute sa place."

"Je veux simplement dire qu’il faut arrêter de mettre de l’huile sur le feu, car notre personnel s’inquiète", a ajouté le bourgmestre Olivier Hartiel, avant de clore le débat.

« Une tempête économique »

La seconde modification budgétaire de l’exercice 2022 a ensuite été présentée par l’échevine des Finances, Valérie Voronine: "Il n’y a pas de grandes décisions politiques dans cette modification ; il s’agit de modifications purement techniques", a-t-elle indiqué. "Plusieurs articles ont dû être revus à la hausse à cause de l’inflation, des sauts d’index et de la volatilité des prix de l’énergie."

Zoé Delhaye, conseillère de l’opposition MR, s’est montrée inquiète quant à la santé financière de la commune. "Au début 2022, nous avions une réserve de plus de 1 500 000 € et nous terminons l’année avec 500 000 €: 2/3 des réserves ont été ponctionnés pour finir l’exercice financier. Je suis inquiète par rapport à la situation. Comptez-vous mettre quelque chose en place pour faire face à cela ?"

L’échevine des Finances a confié que les craintes étaient partagées par le Collège. "La situation se dégrade, mais pas à cause de choix politiques, mais plutôt à cause de la conjoncture. Heureusement, nous avions un petit matelas grâce auquel nous épongeons les hausses des dépenses. En 6 mois, celles-ci sont passées du simple au double, sans que nous changions quoi que ce soit. Il faut tenir 2 ans durant cette tempête économique, car les recettes arriveront plus tard. Notre volonté est de passer ces deux années sans toucher au budget des ménages. Nous n’ajouterons pas de taxe. " Le MR s’est abstenu.