Parmi les points abordés: la seconde modification budgétaire de l’exercice 2022, l’approbation du coût-vérité de la gestion des déchets ménagers et, dans la foulée, celle de la taxe 2023 relative à leur collecte et traitement, la redevance sur la délivrance de documents administratifs et l’abrogation de la taxe sur les piscines privées pour les exercices 2022 à 2025. Ce dernier point paraît bien anecdotique en comparaison aux bruits de couloirs incessants faisant état de "finances communales plongeant inexorablement dans le rouge". Les crises successives auraient eu raison de leur bonne santé. On évoque ainsi un déficit actuel d’un million d’euros pour le prochain budget.

Le sujet sera certainement abordé ce mercredi. Seule certitude: l’obligation de réduire la voilure pour les années à venir. La Commune de Chièvres - comme bien d’autres communes – sera amenée à préserver l’essentiel et, pour cela, les recettes ne sont pas légion. On peut même dire que les variables d’ajustement sont bien souvent toujours les mêmes. Les secteurs du tourisme et de la culture - ce dernier a déjà été évoqué lors du précédent conseil – pourraient ainsi être les premiers à en faire les frais au même titre que les subsides alloués au milieu associatif. Avant d’autres décisions plus drastiques touchant les projets, le personnel et la masse salariale ? Avant l’élaboration d’un plan de gestion imposé par une mise sous CRAC ?

Les choix risquent d’être difficiles et les tensions multiples. De quoi relancer certains débats. Les premières réponses peut-être ce mercredi soir.