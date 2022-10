Chièvres: Francis Lemaire est décédé

La préservation des mares naturelles, la revalidation des oiseaux blessés, la protection de sites de nidification des chauves-souris, l’aménagement des combles et clochers en faveur de la chouette effraie et des rapaces en général, la mise sur pied d’expositions thématiques, les activités pédagogiques en milieu scolaire et l’organisation du salon "Nature en folie", organisé chaque année à la mi-juillet dans le parc communal de Brugelette, font partie des nombreuses actions menées durant plus de trente ans par l’Anpem et son président. Depuis quelques années, Francis avait aussi engagé son équipe de bénévoles dans un partenariat avec Pairi Daiza pour la sauvegarde de la biodiversité des anciens bassins de décantation brugelettois.

Les funérailles de Francis Lemaire seront célébrées samedi en l’église Saint-Martin de Chièvres. Notre journal présente ses sincères condoléances à la famille ainsi qu’aux membres de l’Anpem.