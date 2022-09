Fabriques d’église : budgets remis en question à Chièvres

En séance de conseil, l’échevin des Cultes, Claude Ghilmot (PS), a présenté les budgets 2023 des différentes fabriques d’église de Chièvres (voir les chiffres) ; il a demandé leur approbation, précisant au passage: "C ’est l’évêché qui propose les montants, et non la Commune". Une précision annonçant l’expression d’un certain désaccord dans le chef de la majorité par rapport aux montants présentés. "Je tiens à mettre en évidence, au nom du collège, la forte augmentation de la part communale pour Vaudignies ; elle a doublé, mais surtout les 78% d’augmentation pour Tongre-Notre-Dame. Malgré les justifications reçues lors d’un comité des fabriques d’église auquel j’ai participé, le collège a accusé réception des propositions de l’évêché, mais se demande s’il est justifié de dépenser davantage alors que d’autres services doivent se serrer la ceinture…"