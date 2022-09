Mémoire et hommage à Chièvres

Bravoure à Enghien

De citoyen d’Honneur, il en fut encore question avec la mise à l’honneur de Samuel Pottelet, un habitant de Huissignies, inspecteur de police de la zone Sylle et Dendre, pour des faits remontant au dimanche 10 juillet en soirée. Alors que le policier chiévrois était affecté avec une collègue carolo à la sécurité du festival La Semo d’Enghien, ils sont informés d’un dégagement de fumée au niveau du premier étage d’un immeuble à appartements à la rue Montgomery. Pénétrant dans le bâtiment, ils constatent que le locataire du premier est absent, mais que le second étage abrite un couple et leurs deux enfants en bas âge.

Ceux-ci ne se sont rendu compte de rien. Après avoir emmitouflé les enfants pour les protéger des fumées, les policiers évacuent les quatre personnes qui, de l’aveu des pompiers, ne doivent la vie sauve qu’à la rapidité d’intervention de leurs anges gardiens. Cinq minutes de plus et il n’aurait plus été possible de les secourir.

Un acte de bravoure salué par la première échevine Valérie Voronine et l’ensemble des élus.

Un acte normal pour Samuel, "surpris" de cette reconnaissance communale. "Je n’ai fait que mon travail. Notre mission en tant que policier, c’est de rendre service à la population. On ne s’est pas posé de question, on est rentré dans l’immeuble et la famille se porte bien, c’est l’essentiel. Si c’était à refaire, je le referais".