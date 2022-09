Unité de biométhanisation à Huissignies : permis refusé

Quelques explications sur un dossier qui avait, dans le cadre de la crise énergétique actuelle, tout pour séduire. Malgré les aspects bénéfiques du projet mis en avant par le promoteur, le projet a généré plusieurs rencontres citoyennes et soulevé pas mal de questions dans le chef des riverains, des élus et de la Commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité qui a, par deux fois, statué contre le projet.

Pour rappel, Walvert souhaitait créer une structure traitant majoritairement des effluents agricoles afin de produire de l’électricité (5500 MWh) réinjectée dans le réseau, de l’énergie thermique et du digestat servant à fertiliser les surfaces agricoles. Si la mariée paraissait belle, certains éléments ont interpellé les citoyens. Parmi ceux-ci, l’obligation d’insérer 20% de maïs aux effluents agricoles pour un bon fonctionnement du digesteur, faisant dès lors craindre un détournement des sols et des prairies sacrifiées à cette culture. Autres constats: une implantation mal desservie en voiries, l’accroissement du charroi dans le village et la crainte d’odeurs intempestives. Dans la balance également, toute une série de questions précises posées au promoteur, questions auxquelles celui-ci n’a pas pu répondre de manière satisfaisante.

La notification du refus a été adressée à la SPRL Walvert ce 20 septembre, la société dispose de 20 jours pour introduire un recours auprès du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.