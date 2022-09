Gina, la mémoire du village de Ladeuze, est décédée à 87 ans

Sans relâche, durant 66 ans, elle aura tenu jusqu’au bout les rênes de son bistrot et confirmé ce qu’elle nous avait confié en 2018 lors d’une interview: "M’arrêter et prendre ma retraite? Je n’y pense même pas. Je ne pourrais pas rester enfermée dans ma maison sans plus voir personne, c’est impossible. Le café, c’est toute ma vie".

Dernier café du village, il est devenu un lieu de rencontres incontournables tant pour les villageois et les sociétés locales que pour les promeneurs, motards et cyclotouristes du dimanche, incarnant à la fois un lieu de vie et de mémoire.

Nombreux étaient les habitués à venir saluer Gina autour d’un bon verre, le temps de discuter un peu, de feuilleter les journaux mis à leur disposition ou d’évoquer le passé. Un passé abondamment illustré par les nombreuses photos, affiches, fanions et souvenirs en tout genre que Gina exposait fièrement dans son bistrot.

À l’âge de 87 ans, Gina vient donc de tirer sa révérence et laisse ainsi tout un village orphelin. Elle laissera un souvenir impérissable pour beaucoup de Ladeuzois. Ses funérailles seront célébrées lundi en l’église Saint-Géry.