Le service incendie de Chièvres ouvre ses portes ce week-end

Samedi dès 13h, les pompiers chiévrois et les cadets d’Enghien proposeront différentes démonstrations de désincarcération et d’extinction de feux alors que, parallèlement, des stands de la Fondation des brûlés, de la prévention contre le cancer, du service 112 et de la zone de police Sylle et Dendre informeront les visiteurs le week-end durant.